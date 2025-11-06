Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
|
06.11.2025 11:45:00
Why AeroVironment Stock Jumped 18% in October
Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV), the maker of drones for military and commercial use, were moving higher last month on a positive analyst response to its investor open house at the end of September and after the company signed a major contract with the U.S. Air Force.A round of applause from Wall Street followed the open house and the Air Force announcement, with several analysts raising their price targets on the drone stock.The company also launched a new electric vertical takeoff and landing (eVTOL) platform, but fell after comments from Treasury Secretary Scott Bessent about defense companies investing more in their businesses and accelerating deliveries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aerovironment IncShsmehr Nachrichten
|
08.09.25
|Ausblick: Aerovironment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.06.25
|Ausblick: Aerovironment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.06.25
|Erste Schätzungen: Aerovironment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Aerovironment IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aerovironment IncShs
|282,20
|-0,28%