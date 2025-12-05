Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
05.12.2025
Why Airbus Stock Stalled on Thursday
On a generally bullish Thursday for the U.S. stock markets, Airbus (OTC: EADSY) wasn't a popular title. The sprawling European aerospace company took a nearly 2% hit to its share price, on the back of two analyst price target cuts. The two prognosticators in question -- Christophe Menard of Deutsche Bank and UBS's Ian Douglas-Pennant -- both labor for Europe-headquartered researchers. On Thursday morning, Menard reduced his Airbus fair value assessment to 222 euros ($259) per share, from his previous 228 euros ($266). Douglas-Pennant cut his to 230 euros ($268) from 240 euros ($280). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
