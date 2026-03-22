DEVIL Aktie

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WKN DE: A0MM6F / ISIN: DE000A0MM6F1

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22.03.2026 23:31:19

Why all the hype for 'The Devil Wears Prada 2'?

Fans are eagerly awaiting the sequel ― and the return of those iconic characters and their vicious power plays. But "The Devil Wears Prada 2" also shows us just how much fashion and media have changed since 2006.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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