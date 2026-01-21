Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
21.01.2026 21:52:23
Why Alphabet Rallied Today
Shares of Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) rallied as much as 3.3% on Wednesday, before settling into a 2.4% gain as of 3:11 p.m. EDT.While not a tremendous move, the gain is notable since Alphabet's stock had already been riding high after a 65% gain in 2025 and another 5% gain in early 2026. Today's move may have been sparked not only by the rolling back of tensions between the Trump Administration and NATO over Greenland, which led to a sell-off yesterday, but also by comments made by Google DeepMind founder Demis Hassabis yesterday at the Davos World Economic Forum regarding Google's newfound competitiveness in the artificial intelligence race.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 620,00
|0,00%
|Alphabet A (ex Google)
|281,65
|0,12%