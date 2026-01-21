Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

21.01.2026 21:52:23

Why Alphabet Rallied Today

Shares of Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) rallied as much as 3.3% on Wednesday, before settling into a 2.4% gain as of 3:11 p.m. EDT.While not a tremendous move, the gain is notable since Alphabet's stock had already been riding high after a 65% gain in 2025 and another 5% gain in early 2026. Today's move may have been sparked not only by the rolling back of tensions between the Trump Administration and NATO over Greenland, which led to a sell-off yesterday, but also by comments made by Google DeepMind founder Demis Hassabis yesterday at the Davos World Economic Forum regarding Google's newfound competitiveness in the artificial intelligence race.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

20.01.26 Alphabet A Neutral UBS AG
12.12.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A Neutral UBS AG
30.10.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 8 620,00 0,00% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 281,65 0,12% Alphabet A (ex Google)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

