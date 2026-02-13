Amentum Holdings Aktie
WKN DE: A40PX2 / ISIN: US0239391016
|
13.02.2026 02:00:54
Why Amentum Stock Is Crashing This Week
Prior to this week, Amentum (NYSE: AMTM) stock had given investors plenty to celebrate since 2026 had begun. From the start of the year through the end of trading last week, shares of the engineering and technology solutions specialist had risen 27.2%, while the S&P 500 had risen 1.3%. But investors have been steadily clicking the sell button this week in response to the company's first quarter 2026 financial results, reported on Monday.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, Amentum stock is down 19.9% from the end of trading last Friday through the close of Thursday's market session. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Amentum Holdings Inc When Issued
|
09.02.26
|Ausblick: Amentum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Amentum Holdings Inc When Issued

Aktien in diesem Artikel
|Amentum Holdings Inc When Issued
|31,00
|3,09%
