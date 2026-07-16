Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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16.07.2026 14:03:19
Why America's hospitals keep looking to India for nurses
Thousands of Indian nurses aspire to work in the US, navigating yearslong visa backlogs to fill a growing healthcare workforce shortage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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