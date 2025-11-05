Apollo Education Grou a Aktie
Why Apollo Global Is Soaring This Week
Asset manager Apollo Global Management (NYSE: APO) is up 7% in the last week due to quarterly results it reported Tuesday that exceeded Wall Street's estimates.Fee-related earnings -- an important measure of an asset management firm's core profitability -- soared 23% in the quarter, to $652 million. That was about 4% higher than Wall Street's forecast of $626.5 million.And adjusted net income of $1.35 billion, or $2.17 a share, was 14% higher than the $1.90 consensus estimate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
