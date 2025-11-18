The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
18.11.2025 23:54:00
Why Apple’s stock is beating the market even as tech stocks sell off
Apple has been seen as an AI loser. That means it’s stock hasn’t gotten caught up in the heavy selling pressure on AI stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!