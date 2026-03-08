Applied Aktie
Why Applied Digital Stock Fell 19% Last Month
Why Applied Digital Stock Fell 19% Last Month

Shares of Applied Digital Corporation (NASDAQ: APLD), a data center infrastructure company, fell 19.5% in February, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, as investors continued to pare back holdings of some riskier tech stocks. Shareholders were also unhappy to learn last month that Nvidia had sold its stake in Applied Digital, fueling further pessimism and prompting some to question the stock's sky-high valuation.
