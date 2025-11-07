OPTOELECTRONICS Aktie

WKN: A0DNCJ / ISIN: JP3197740008

07.11.2025 22:54:56

Why Applied Optoelectronics Stock Sank Today

Stock market players weren't seeing great value in Applied Optoelectronics (NASDAQ: AAOI) stock as the trading week came to a close. The company's shares fell by almost 2% on Friday on the back of an earnings report that left investors wanting. That was on a day when the S&P 500 index ticked up slightly by 0.1%.Applied Optoelectronics, which focuses on optical components for hardware such as that used in data centers, published its third-quarter results Friday morning.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Applied Co Ltd 3 860,00 -1,78% Applied Co Ltd
Applied Optoelectronics Inc 21,00 -16,00% Applied Optoelectronics Inc
OPTOELECTRONICS CO LTD 267,00 1,14% OPTOELECTRONICS CO LTD

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
