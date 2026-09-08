Why Archer Aviation Skyrocketed 24.6% Last Month

Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock had a big month in August. The company's share price gained 24.6% across the stretch, according to data from S&P Global Market Intelligence. The S&P 500 gained 2.6% in the month, and the Nasdaq Composite rose 3.9%.

In addition to the bullish backdrop for the broader market, Acher's valuation got a big boost following news that the company had entered into a deal to purchase three subsidiaries from Boeing. Despite the big pop, Archer stock is still down roughly 24% year to date.

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