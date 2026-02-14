ARGAN Aktie

WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960

WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960

14.02.2026 18:38:12

Why Argan Stock Soared This Week

A shift in investor thinking has been hitting the "Magnificent Seven" big tech stocks recently, as investors wonder whether they are overspending on artificial intelligence (AI) infrastructure buildouts. Some of that money is flowing into names that will benefit from all the heavy tech company spending. That includes power providers, data center owners, and HVAC service providers, including installation and maintenance. Argan (NYSE: AGX) is one of those names benefiting from the rapid growth in AI. Shares of the industrial company soared 16.4% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
