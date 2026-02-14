ARGAN Aktie
WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960
|
14.02.2026 18:38:12
Why Argan Stock Soared This Week
A shift in investor thinking has been hitting the "Magnificent Seven" big tech stocks recently, as investors wonder whether they are overspending on artificial intelligence (AI) infrastructure buildouts. Some of that money is flowing into names that will benefit from all the heavy tech company spending. That includes power providers, data center owners, and HVAC service providers, including installation and maintenance. Argan (NYSE: AGX) is one of those names benefiting from the rapid growth in AI. Shares of the industrial company soared 16.4% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ARGAN
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ARGAN
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ARGAN
|65,30
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.