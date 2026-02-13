Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
13.02.2026 21:07:00
Why Arista Networks Stock Is Soaring Today
Arista Networks (NYSE: ANET) stock is making big gains in Friday's trading. The networking-technology company's share price was up 5.4% as of 3 p.m. and had been up by as much as 10.1% earlier in trading. Arista Networks' valuation is moving higher thanks to the company's strong fourth-quarter report. The stock is also getting a boost from the latest round of inflation data. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
