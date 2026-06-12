AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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12.06.2026 17:30:38
Why AST SpaceMobile Stock Crashed Today
So it seems I was both right and right about the SpaceX (Nasdaq: SPCX) IPO.Right, because I predicted SpaceX IPO fever could drive space stocks higher. Indeed, shares of satellite communications company AST SpaceMobile (Nasdaq: ASTS) were at one point up 61% since my prediction.I was also right, unfortunately, about what would happen on the IPO date. And this, in a nutshell, is why AST stock fell 10.5% through 11:25 a.m. ET today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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