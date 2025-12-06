AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
06.12.2025 15:27:33
Why AST SpaceMobile Stock Dropped 30% Last Month
Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) sank 30% in November, according to data from S&P Global Market Intelligence. A disruptive mover in the satellite internet space, AST SpaceMobile is aiming to build a constellation of satellites that will beam high-speed internet directly to smartphones.It has a promising technology, which investors are excited about. However, it currently generates minimal revenue vs. its market capitalization, making it a risky and volatile stock to own. Here's why shares of AST SpaceMobile fell last month. SpaceX and its satellite internet service Starlink have changed the game, as the service can provide fast internet anywhere globally. The only problem for customers is the need to lug around a satellite terminal to get the service to work. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
10.08.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|63,50
|4,96%
