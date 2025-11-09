ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

AST SpaceMobil a Aktie

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AST SpaceMobile A stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,209 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,100 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1711,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AST SpaceMobile A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,9 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,934 USD aus. Im Vorjahr waren -1,940 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 56,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!
