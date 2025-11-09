AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AST SpaceMobile A stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,209 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,100 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1711,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AST SpaceMobile A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,9 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,934 USD aus. Im Vorjahr waren -1,940 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 56,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|62,50
|11,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.