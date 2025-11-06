The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
06.11.2025 22:42:03
Why AstraZeneca Stock Topped the Market on Thursday
Veteran pharmaceutical company AstraZeneca (NASDAQ: AZN) delivered for investors on the second-to-last trading day of the week. Its shares rose by more than 3% across that trading session, thanks mostly to an earnings report that featured a pair of convincing beats. The stock's rise came on a generally gloomy day for the market, as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) slumped by 1.1%. AstraZeneca posted its third-quarter and nine-month figures well before market open that day. These revealed that the company earned nearly $15.2 billion during the former period, a solid 12% higher than in the same quarter of 2024. The company said it saw sales growth in all therapeutic areas, particularly oncology (up 16% year over year) and respiratory and immunology (up 13%). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu The Market Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 2 ADRs
|61 025,00
|-1,09%
|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
|72,00
|2,13%
|AstraZeneca PLC
|144,35
|2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.