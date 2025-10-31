ATI Technologies Aktie
WKN DE: 888576 / ISIN: CA0019411036
Why ATI Stock Was Crushing It This Week
Specialty materials producer ATI's (NYSE: ATI) stock has had quite a run lately. Its share price was rising by more than 13% week to date as of early Friday morning, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. Much of this was due to a beat-and-raise third quarter posted by the industrial company, aided by a pair of analyst price target increases. ATI published that quarterly earnings digest on Tuesday, revealing that its total sales for the period were 7% higher year over year at $1.13 billion. This was helped significantly by the excellent performance of the company's pivotal aerospace and defense business, which experienced a 21% increase in its take to $793 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
