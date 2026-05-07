Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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07.05.2026 20:49:59
Why Aurora Innovation Stock Shot Higher This Week
Shares of Aurora Innovation (NASDAQ: AUR) shot up 16% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The autonomous driving technology company posted earnings this week and announced a new route for its semi-truck partnerships. Aurora Innovation's stock is up 80% this year. Here's why the stock was soaring yet again this week, and whether now is a great time to buy this red-hot stock.Autonomous vehicles are growing in popularity across the United States, and Aurora Innovation is trying to get in on the trend. However, instead of serving passenger drivers, Aurora is looking to win contracts for self-driving routes for long-haul trucks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
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|Innovation Inc. Registered Shs
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