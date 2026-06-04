Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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04.06.2026 15:50:30
Europe is finally flexing its innovation muscles
The new EU tech sovereignty package shows a welcome shift from defensive regulationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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