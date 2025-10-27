Avidity Biosciences Aktie
Why Avidity Biosciences Stock Blasted 42% Higher Today
A richly priced buyout seriously boosted the share price of biotech Avidity Biosciences (NASDAQ: RNA) as the stock trading week began. The company's equity rose by 42%, closing to land just below the buyout price. This leap looked quite impressive next to the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), as the bellwether stock indicator only increased by 1.2% on the day. The purchasing party is global pharmaceutical company Novartis, which on Sunday divulged that it and Avidity had agreed to the acquisition. Under its terms, Switzerland-based Novartis will pay $72 per share for Avidity in an all-cash transaction. That's 46% higher than Avidity's closing share price last Friday.
