Axon Enterprise Aktie
WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018
|
06.11.2025 23:39:18
Why Axon Enterprise Stock Tumbled Again Today
One trading day after getting slammed for its third-quarter results, Axon Enterprise's (NASDAQ: AXON) stock took it on the chin again Thursday. Investors assertively sold out of the security products manufacturer's shares, and as a result their price cratered by over 8%. That fire was fueled by a pair of price target cuts from analysts tracking the stock. Both of those chops were rather dramatic. Morgan Stanley's Meta Marshall reduced her fair value assessment on Axon to $760 per share from the previous $885. Peer analyst Tim Long at Barclays changed his to $702 per share from $861. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Axon Enterprise
|537,60
|-2,89%
