WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018

06.11.2025 23:39:18

Why Axon Enterprise Stock Tumbled Again Today

Why Axon Enterprise Stock Tumbled Again Today

One trading day after getting slammed for its third-quarter results, Axon Enterprise's (NASDAQ: AXON) stock took it on the chin again Thursday. Investors assertively sold out of the security products manufacturer's shares, and as a result their price cratered by over 8%. That fire was fueled by a pair of price target cuts from analysts tracking the stock. Both of those chops were rather dramatic. Morgan Stanley's Meta Marshall reduced her fair value assessment on Axon to $760 per share from the previous $885. Peer analyst Tim Long at Barclays changed his to $702 per share from $861.
Axon Enterprise 537,60 -2,89%

Axon Enterprise 537,60 -2,89% Axon Enterprise

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
