BellRing Brand a Aktie

WKN DE: A2PSTL / ISIN: US0798231009

18.11.2025 23:06:37

Why BellRing Brands Topped the Market on Tuesday

Protein shake and powder specialist BellRing Brands (NYSE: BRBR) was a tasty stock on the exchange Tuesday. On the back of an investor-pleasing quarterly earnings report, the company's shares closed the day 2.5% higher in price. At that rate they easily beat the 0.9% decline of the benchmark S&P 500 index. For its fiscal fourth quarter of 2025, BellRing's net sales amounted to just over $648 million, for a robust 17% improvement year-over-year. Net income according to generally accepted accounting principles (GAAP) declined sharply, falling 17% to under $60 million, or $0.48 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu BellRing Brands Inc Registered Shs -A-

Analysen zu BellRing Brands Inc Registered Shs -A-

