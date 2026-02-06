Berkshir a Aktie

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

06.02.2026 18:07:00

Why Berkshire Hathaway Is a Better Business Than You Might Think

If you're looking for a stock that's generated life-changing returns over the long run, it's hard to beat Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). The Motley Fool's data on the stock only goes back to 1985, but even in that roughly 40-year span, Berkshire has generated returns of over 260,000%. Those gains have far outpaced those of the broader stock market, and even now that Warren Buffett is no longer CEO, his presence remains felt in the confidence of Berkshire's shareholders.Yesterday, the first article in this series for the Voyager Portfolio looked at Berkshire's history and some of the early investments that led to its market-crushing returns. Today, turn your attention to Berkshire's financial results, because there's an important thing you need to know about what you'll find in the conglomerate's quarterly reports in order to avoid making some incorrect conclusions about the strength of the underlying business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. B 429,55 0,32% Berkshire Hathaway Inc. B
Berkshire Hathaway Inc. A 644 000,00 0,55% Berkshire Hathaway Inc. A

