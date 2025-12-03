BETA Technologie a Aktie
WKN DE: A41PQV / ISIN: US0869211039
|
03.12.2025 01:12:53
Why Beta Technologies Stock Rocketed 8% Higher on Tuesday
Next-generation aerospace company Beta Technologies (NYSE: BETA) looked more like a stock market alpha on Tuesday. Investors eagerly plowed into the highly specialized industrial company's shares, driving them to a more than 8% gain that trading session, on the back of a new supply deal it announced that morning. Beta wrote in a press release that it has been selected to provide pusher motors for electric vertical take-off and landing (eVTOL) air taxis being developed by Eve Air Mobility. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
BETA Technologies Inc Registered Shs -A-
|28,86
|1,73%
