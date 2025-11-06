BlackSky Technology Aktie
WKN DE: A3CY5Y / ISIN: US09263B1089
|
06.11.2025 16:16:05
Why BlackSky Technology Stock Dropped Today
Shares of spy satellite operator BlackSky Technology (NYSE: BKSY) stock tumbled 5.5% through 9:50 a.m. ET Thursday after reporting worse-than-expected losses this morning -- and missing badly on revenue as well.Heading into the report, analysts already weren't optimistic, forecasting BlackSky to lose $0.35 per share on sales of under $29 million. In fact, BlackSky's losses totaled $0.44 per share, and revenue was less than $20 million -- just $19.6 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
