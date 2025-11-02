BlackSky Technology Aktie

WKN DE: A3CY5Y / ISIN: US09263B1089

02.11.2025 22:11:00

Why BlackSky Technology Stock Plummeted This Week

BlackSky (NYSE: BKSY) stock suffered a double-digit pullback over the last week of trading. The satellite tech company's share price declined 10.7% across the stretch.BlackSky saw a valuation contraction this week in response to U.S.-China trade news. On the other hand, the stock did see some recovery momentum in Friday's session following indications that the war between Russia and Ukraine doesn't have an easy end in sight. Even with the pullback, BlackSky stock is up roughly 96% year to date.
