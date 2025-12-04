Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
04.12.2025 01:43:45
Why Broadcom Stock Slipped Today
Wednesday wasn't an ideal day to plow money into artificial intelligence (AI)-linked stocks. A media report stated that a major AI adopter was easing off on selling AI-enhanced products, which affected stocks like chip maker Broadcom (NASDAQ: AVGO). The company's shares declined marginally, on a day when the benchmark S&P 500 index bumped 0.3% higher. That report appeared on tech industry news website The Information. According to a digest of the article from Investing.com, the site reported that an unspecified number of Microsoft divisions have reduced their sales growth targets and quotas for AI products. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Broadcom Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.