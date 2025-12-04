Broadcom Aktie

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

Why Broadcom Stock Slipped Today

Wednesday wasn't an ideal day to plow money into artificial intelligence (AI)-linked stocks. A media report stated that a major AI adopter was easing off on selling AI-enhanced products, which affected stocks like chip maker Broadcom (NASDAQ: AVGO). The company's shares declined marginally, on a day when the benchmark S&P 500 index bumped 0.3% higher. That report appeared on tech industry news website The Information. According to a digest of the article from Investing.com, the site reported that an unspecified number of Microsoft divisions have reduced their sales growth targets and quotas for AI products. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
