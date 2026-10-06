Robinson PLCShs Aktie
WKN: A0B6TW / ISIN: GB00B00K4418
|
06.10.2026 20:20:16
Why C.H. Robinson Stock Was Sliding Again Today
Shares of C.H. Robinson (NASDAQ:CHRW)were slipping again today, one day after the freight brokerage company announced its acquisition of RXO.
The stock fell 11% yesterday as investors seemed to think the deal was a poor use of capital, and today it continued to fall after a pair of Wall Street analysts lowered their price targets.
As of 1:35 p.m. ET, C.H. Robinson stock was down 4.3%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinson PLCShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Robinson PLCShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinson PLCShs
|1,38
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Herbe Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.