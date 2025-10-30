Cardinal Aktie
WKN: 541506 / ISIN: JP3204800001
|
30.10.2025 23:40:57
Why Cardinal Health Stock Triumphed on Thursday
One of the higher-flying birds in the healthcare space Thursday was the stock of Cardinal Health (NYSE: CAH). It soared by over 15% in value, thanks largely to a quarterly earnings release that was very pleasing to investors. Cardinal Health did far better that day than the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC); the closely followed indicator closed the day 1% lower. For its fiscal first quarter of 2026, Cardinal Health managed to boost its revenue by 22% year over year to $64 billion. The healthcare services provider did even better on the bottom line, with net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) zooming 37% higher to $857 million, or $2.55 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
