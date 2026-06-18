CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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19.06.2026 01:01:54
Why CarMax Stock Rebounded on Thursday
In one of the more significant gear shifts on the stock market Thursday, CarMax (NYSE: KMX) roared to a 13% gain after sputtering to a 9% loss the previous trading session. The auto retailer's equity benefited from several positive post-earnings analyst notes; among these was a recommendation upgrade. CarMax published its first quarter of fiscal 2027 results on Wednesday morning, and investors reacted negatively, despite convincing top- and bottom-line beats. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CarMax Inc.
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18.06.26
|Aufschläge in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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18.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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17.06.26
|Keine Impulse: S&P 500 zum Handelsstart antriebslos (finanzen.at)
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16.06.26
|Ausblick: CarMax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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12.06.26
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)