CarMax Aktie

CarMax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662604 / ISIN: US1431301027

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19.06.2026 01:01:54

Why CarMax Stock Rebounded on Thursday

In one of the more significant gear shifts on the stock market Thursday, CarMax (NYSE: KMX) roared to a 13% gain after sputtering to a 9% loss the previous trading session. The auto retailer's equity benefited from several positive post-earnings analyst notes; among these was a recommendation upgrade. CarMax published its first quarter of fiscal 2027 results on Wednesday morning, and investors reacted negatively, despite convincing top- and bottom-line beats. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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