Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
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17.03.2026 00:32:48
Why Circle Internet Group Stock Crushed it on Monday
Many cryptocurrency skeptics like to point to what they consider the lack of utility of such assets. One person who would disagree with that, at least in the case of Circle Internet Group's (NYSE: CRCL) chosen stablecoin, is Clear Street analyst Owen Lau. On the back of increased demand for USDC, Lau upgraded his recommendation on its No. 1 adopter on Monday.In response, market players eagerly snapped up Circle's stock, sending it more than 9% higher on the day. The analyst changed his recommendation on Circle from hold to buy and raised his price target significantly -- it's now $136 per share, up from $92. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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