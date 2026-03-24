W Investments Aktie
WKN: 903310 / ISIN: PLARIEL00046
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24.03.2026 18:58:34
Why Circle Internet Group Stock Was Tumbling Today
Shares of Circle Internet Group (NYSE: CRCL), the maker of the USDC stablecoin, were falling today on reports that U.S. legislation could limit yield offerings on stablecoins.As a result, the stock was down 20.4% as of 1:12 p.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.02.26
|Ausblick: Circle Internet Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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