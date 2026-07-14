CleanSpark Aktie
WKN DE: A2PWWQ / ISIN: US18452B2097
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14.07.2026 23:20:12
Why CleanSpark Stock Climbed Today
Shares of CleanSpark (NASDAQ: CLSK) jumped on Tuesday after the data center developer struck a multibillion-dollar deal with a major tech company. Image source: Getty Images.CleanSpark signed a 20-year lease for its data center campus in Sandersville, Georgia. The triple-net lease is projected to produce $6.6 billion of contracted revenue, and up to $11.6 billion if two five-year extension options are exercised.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CleanSpark Inc Registered Shs
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10.05.26
|Ausblick: CleanSpark stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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