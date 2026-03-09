Coeur Mining Aktie
ISIN: ARDEUT115409
|
09.03.2026 16:09:53
Why Coeur Mining Stock Dropped Today
Coeur Mining (NYSE: CDE) stock declined 6.6% through 10:25 a.m. ET Monday on sliding gold prices as war continues to rage in the Middle East. Investors often buy gold as a safe haven in times of conflict -- and they did this time, too. However, as the conflict drags on, gold prices have turned south.Gold miner Coeur stock is following them lower.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Coeur Mining Inc.
|33 560,00
|3,97%
