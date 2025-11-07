Coherent Aktie
Why Coherent Stock Was Rocking It This Week
Coherent (NYSE: COHR) stock got off to a fine start in November. The early trading days of the month saw the optical networking specialist post impressive quarterly results, which were rewarded by a bull run on its shares and a flurry of analyst price target raises. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Coherent's stock was up by nearly 21% week-to-date as of Thursday night.Coherent published its first quarter of fiscal 2026 results on Wednesday, revealing that its top line had grown 17% year over year to $1.58 billion for the period. Under generally accepted accounting practices (GAAP), the company's net profit zoomed to $226 million from the year-ago result of $26 million. On a non-GAAP (adjusted) basis, its profitability was $1.16 per share.
