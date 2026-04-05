Core Scientific Aktie
WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060
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05.04.2026 10:46:26
Why Core Scientific Stock Crumbled in March
Core Scientific (NASDAQ: CORZ) announced it was accelerating its transformation program, and not everyone was happy about this. The company made the admission in a regulatory filing that covered its fourth-quarter results -- which showed a notable decline in revenue.The disappointing quarter and accelerated business pivot didn't make for an inspiring combination for Mr. Market. Investors traded out of Core Scientific stock at various points in March, leaving it with a nearly 12% loss for the month.Core Scientific's final earnings report for 2025 was published on the first trading day of the month, and it basically set the tone for the remainder of that period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Core Scientific Inc Registered Shs
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01.03.26
|Ausblick: Core Scientific zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
Analysen zu Core Scientific Inc Registered Shs
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