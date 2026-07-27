Core Scientific Aktie
WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060
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27.07.2026 23:43:03
Why Core Scientific Stock Stumbled Today
Core Scientific (NASDAQ: CORZ) didn't start the stock trading week on a high note. The crypto miner and data center operator saw its share price tank by almost 9% on an analyst's recommendation downgrade. The pundit behind the downgrade was Keefe, Bruyette & Woods' Bill Papanastasiou, who moved his assessment of Core Scientific down one peg to market perform (hold, in other words) from his previous outperform (buy). He also reduced his price target to $25 per share from $28. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Core Scientific Inc Registered Shs
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01.03.26
|Ausblick: Core Scientific zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Core Scientific Inc Registered Shs
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