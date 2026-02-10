SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
10.02.2026 19:30:00
Why CoreWeave's Platform Shift Could Matter More Than Its Growth
One of the most underappreciated developments in 2025 wasn't CoreWeave's (NASDAQ: CRWV) revenue growth or backlog expansion. It was how deliberately the company began repositioning itself.Over the course of the year, CoreWeave invested in orchestration software, automation tools, and vertical integration initiatives designed to move it beyond the perception of being "just" a GPU cloud provider. The strategic intent is clear: The company wants to become a durable artificial intelligence (AI) infrastructure platform, not a commodity hardware intermediary.That distinction matters far more than it might initially appear.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|SHIFT Inc.
|3,30
|-5,17%
