Why Critical Metals Stock Dropped Today
Critical Metals (NASDAQ: CRML) stock, a start-up miner of rare-earth elements, tumbled 9.8% through 1:35 p.m. ET this morning despite reporting some apparently good news for shareholders.Drilling at its exploratory Tanbreez Rare Earth Project in Greenland, Critical Metals has found evidence of minable quantities of yttrium, cerium, gallium, and hafnium, as well as zirconium, niobium, and tantalum.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
