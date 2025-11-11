Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
11.11.2025 21:20:00
Why cutting drug prices is pushing Eli Lilly’s stock to all-time highs
Even by dramatically lowering the prices of some of its medications, the drug giant is still outpacing its rivals and nearing a trillion-dollar valuation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
