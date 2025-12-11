Diamond Holdings Aktie
WKN DE: A3CSQ7 / ISIN: US25265K1025
|
11.12.2025 23:57:18
Why Diamond Hill Stock Soared Today
Shares of Diamond Hill Investment Group (NASDAQ: DHIL) leaped 44% on Thursday after the asset manager struck a deal to be acquired by First Eagle Investments for $473 million. Image source: Getty Images. Under the terms of the deal, First Eagle will purchase all of Diamond Hill's outstanding stock for $175 per share in cash. That's a premium of more than 49% compared to Diamond Hill's closing stock price on Dec. 10.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diamond Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Diamond Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diamond Holdings Inc Registered Shs
|0,00
|9 900,00%