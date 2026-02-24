Critical Metals Aktie
WKN DE: A2QD57 / ISIN: GB00BJVR6M63
|
24.02.2026 18:00:55
Why Did Critical Metals Stock Just Pop?
Critical Metals (NASDAQ: CRML) stock, a start-up miner of lithium and rare-earth elements in Greenland, jumped 3.7% through 11:40 a.m. ET on some news that... ordinarily many investors would consider bad:Critical Metals insiders are selling stock.A lot of stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Critical Metals PLC Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.