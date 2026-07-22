General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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22.07.2026 17:39:20
Why Did GE Vernova Stock Drop Today?
Shares of GE Vernova (NYSE: GEV) stock, the power generation equipment division spun off from General Electric in 2024, sank 6.2% through 11:22 a.m. ET Wednesday after reporting mixed Q2 earnings this morning.Analysts forecast GE Vernova would earn $3.04 per share on $10.7 billion in Q2 sales. Instead, GE Vernova reported $2.47 per share in profit (a miss) on sales of $11.1 billion (a beat). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|903,80
|3,98%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|67 150,00
|0,19%
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