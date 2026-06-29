HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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29.06.2026 19:43:27
Comcast’s Hollywood break-up marks its GE moment
Owning glamour businesses might be fun for the CEO and board but is not necessarily useful for shareholdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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