UnUsUaL Aktie
WKN DE: A2QDJK / ISIN: SG1DF5000004
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22.04.2026 17:50:36
Why Did Unusual Machines Stock Pop Today?
Unusual Machines (NYSEMKT: UMAC) stock jumped 9.3% through 11:33 a.m. ET this morning, one day after the maker of parts for military drones announced it had picked up a $5 million order for counter-UAS systems (i.e., anti-drone weapons) from privately held Autonomous Power Corporation.Unusual Machines will supply its customer with "core components used across both counter-UAS interceptor systems and 10-inch class drones," with deliveries expected to begin within the next week. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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