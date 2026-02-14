DraftKings Aktie

DraftKings

WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041

Why DraftKings Stock Dropped Today

Shares of DraftKings (NASDAQ: DKNG) tumbled on Friday after the digital sports entertainment and gaming leader issued a tepid growth forecast.By the close of trading, DraftKings' stock price was down more than 13%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
