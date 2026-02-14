DraftKings Aktie
WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041
|
14.02.2026 01:47:20
Why DraftKings Stock Dropped Today
Shares of DraftKings (NASDAQ: DKNG) tumbled on Friday after the digital sports entertainment and gaming leader issued a tepid growth forecast.By the close of trading, DraftKings' stock price was down more than 13%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DraftKings
|Keine Nachrichten verfügbar.