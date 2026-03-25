EchoStar a Aktie
ISIN: US2787682051
25.03.2026 19:26:37
Why EchoStar Rallied Today
Shares of EchoStar (NASDAQ: SATS) rallied 10.5% on Wednesday as of 12:44 p.m. EDT.Since it sold some of its wireless spectrum to SpaceX last summer, partially in exchange for SpaceX shares, EchoStar has emerged as a "public market proxy" for the still-private SpaceX, given that its SpaceX stake now accounts for a majority of EchoStar's market value. As such, EchoStar and other space stocks rallied on reports that SpaceX may go public as soon as next week, with a valuation estimate that is higher than previously contemplated.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!