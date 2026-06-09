EHang Holdings Aktie

EHang Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWB / ISIN: US26853E1029

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09.06.2026 18:26:44

Why EHang Holdings Stock Crashed Today

Shares of Chinese electric vertical take-off and landing (eVTOL) company EHang Holdings (NASDAQ: EH) crashed to Earth on Tuesday, falling 23% through 12:10 p.m. ET after apparently missing analyst forecasts for sales by a wide margin this morning.According to Yahoo! Finance data, Wall Street analysts expected EHang to report $53.9 million in sales for its first fiscal quarter of 2026. When the news actually came out, though, it turned out EHang had booked a mere $3.7 million in sales -- while losses grew significantly. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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