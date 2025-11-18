Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
18.11.2025 14:27:14
Why Elon Musk’s trillion dollar Tesla pay deal hinges on robotaxis and AI bots
Musk's record-breaking pay deal was approved by Tesla shareholders after years of legal battles. It's tied to Tesla's robotic ambitions, but critics warn the new tech isn't remotely ready.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
